Transferts 2021/2022 : Mulhouse (Les Scorpions) Hockey sur glace - LM : 3 nx départs à Mulhouse Hockey sur glace : Transfert magnus saison 2021/2022 - Les Scorpions de Mulhouse Source : Communiqué de Mulhouse La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 03/05/2021 à 07:28 Tweeter Communiqué de Mulhouse





Nous remercions Julien, Yoan et Vincent pour leur implication et leur travail sous nos couleurs, et leur souhaitons bonne chance pour la suite de leur carrière ! " " Chaque fin de saison voit son lot de départs au sein de l’équipe, cette année ne déroge pas à la règle. Aujourd’hui nous officialisons les départs de trois de nos joueurs : Julien Msumbu Yoan Salve et Vincent Melin Arrivé l’été dernier en provenance de Rouen, notre attaquant de 24 ansne sera pas conservé en vue de la saison prochaine. En vingt-deux matches avec les Scorpions en Synerglace Ligue Magnus, il aura inscrit deux buts.Également arrivé l’été dernier en partenariat avec le club de Rouen,a disputé sa première saison chez les professionnels sous le maillot des Scorpions. Le défenseur de 21 ans nous a fait part de son souhait de ne pas prolonger l’aventure dans la cité du Bollwerk. En dix-sept matches de SLM, Yoan aura inscrit un but et une passe. Vincent Melin va quitter Mulhouse après deux saisons sous le maillot noir et rouge, les deux parties n'ayant pu s'entendre sur un projet d'avenir commun. Vincent était arrivé en 2019 sous Yorick Treille en provenance de Gap. Le défenseur âgé de 22 ans aura disputé cinquante-neuf matches de SLM avec les Scorpions, avec à la clé sept buts et huit passes.Nous remercions Julien, Yoan et Vincent pour leur implication et leur travail sous nos couleurs, et leur souhaitons bonne chance pour la suite de leur carrière ! "



