Transferts 2021/2022 : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - LM : Amiens garde son portier Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Amiens Source : Le site internet du club La rdaction / sl Post par Hockey Hebdo le 20/07/2021 22:20 Tweeter

Communiqué d'Amiens





À 33 ans, Henri-Corentin BUYSSE alias “Riton” poursuit l’aventure avec Amiens ! “HCB” entamera sa cinquième saison consécutive sous le maillot des Gothiques. Véritable rempart devant son but, héros en Coupe de France et gardien international français, HCB continuera à nous faire rêver une saison de plus au Coliseum. Il aura fort à faire avec les grosses échéances qui arrivent et notamment la Continental Cup dès le mois d’octobre à Amiens. Avant ça, il aura d’autres rendez-vous importants avec le groupe France.



Leader sur et en dehors de la glace, Henri aura un rôle déterminant dans l’équipe des Gothiques. Le meilleur pour la fin, celui que vous attendiez tous… Henri-Corentin BUYSSE À 33 ans, Henri-Corentin BUYSSE alias “Riton” poursuit l’aventure avec Amiens ! “HCB” entamera sa cinquième saison consécutive sous le maillot des Gothiques. Véritable rempart devant son but, héros en Coupe de France et gardien international français, HCB continuera à nous faire rêver une saison de plus au Coliseum. Il aura fort à faire avec les grosses échéances qui arrivent et notamment la Continental Cup dès le mois d’octobre à Amiens. Avant ça, il aura d’autres rendez-vous importants avec le groupe France.Leader sur et en dehors de la glace, Henri aura un rôle déterminant dans l’équipe des Gothiques.



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo