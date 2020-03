Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - LM : Amiens qualifié en 1/2 finale Les 1/2 finales sont connues Source : La fédération S. L. Posté par Hockey Hebdo le 07/03/2020 à 23:15 Tweeter

Communiqué officiel de la FFHG. Playoffs de Synerglace Ligue Magnus



" Le Bureau Directeur de la FFHG s'est réuni ce samedi 7 mars pour statuer sur la série opposant Amiens à Mulhouse en quart de finale des playoffs de Synerglace Ligue Magnus.



Le match 6 du quart de finale de Synerglace Ligue Magnus opposant Mulhouse à Amiens, prévu le vendredi 6 mars 2020, ayant été annulé en raison de l’urgence sanitaire dans laquelle se trouve la région Grand-Est, le Bureau Directeur de la FFHG s’est réuni ce jour pour statuer sur les conséquences à en tirer sur les suites de la compétition. Avant ce match 6, le club d’Amiens menait la série par 3 victoires à 2.

Le Bureau Directeur, après avoir entendu les représentants de Mulhouse et d’Amiens, et recueilli l’avis des autres clubs de Synerglace Ligue Magnus encore en lice, a constaté avec regret qu’il était impossible de poursuivre la série en cours, et ce bien que toutes les solutions de repli aient été envisagées.



Malgré la bonne volonté des deux clubs et la persévérance des organes compétents de la FFHG, le Bureau Directeur a dû tirer les conséquences notamment de l’impossibilité pour le club de Mulhouse de recevoir des rencontres dans sa patinoire, et du refus de la préfecture de la Somme d’autoriser le déplacement de l’équipe de Mulhouse à Amiens.

Le Bureau a constaté l’impossibilité matérielle de résoudre cette situation exceptionnelle et urgente autrement que par un gel des scores acquis en l’état de la série.

Le Bureau directeur de la FFHG regrette que l’équipe de Mulhouse soit ainsi empêchée de continuer de défendre ses chances sur la glace malgré une saison sportive brillante au cours de laquelle elle s’est illustrée à de nombreuses reprises, notamment en allant gagner les deux premières rencontres de la série sur la patinoire des Gothiques.

Cette décision lui est cependant apparue la mieux à même de garantir à la fois le bon déroulement de la compétition dans laquelle d’autres clubs sont engagés, et le respect d’un résultat sportif acquis à l’issue d’un affrontement loyal entre les équipes d’Amiens et de Mulhouse, à l’issue de 5 matchs dont ni le déroulement ni le score final ne sont sujets à la moindre contestation.

Les demi-finales commenceront ce mardi 10 mars et opposeront Grenoble à Amiens et Rouen à Angers. "

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news ALEX6 a écrit le 07/03/2020 à 23:32 Encore une fois, lamentable. Depuis mardi soir 3 mars aucune solution trouvée ? une belle patinoire à Lyon ne sert à rien depuis 1 an, 2 matchs là-bas pendant la semaine du 3 au 10 mars ce n'était pas possible ? en plus c'est à coté de Grenoble pour la demi-finale qui suit...Ah mais oui c'est vrai la fédé est en guerre contre les lyonnais depuis l'été passé. L'arnaque Fanseat, l'Equipe de France en D2, la belle année fédérale continue encore et encore..... Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo