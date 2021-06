Transferts 2021/2022 : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - LM : Amiens signe un attaquant biélorusse Hockey sur glace : Transfert magnus saison 2021/2022 - Les Gothiques d'Amiens Source : Communiqué d'Amiens La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 20/06/2021 à 17:20 Tweeter



Communiqué d'Amiens

Stanislav Lopachuk rejoint les Gothiques pour la saison 2021/2022. " Né à Minsk, il y a fait toutes ses classes en junior avant de rejoindre de grosse ligue professionnelle comme la KHL, la VHL, la MHL ou encore la ligue Belarus pour un total de plus de 650 matchs dans les valises au plus haut niveau. " A 29 ans, l'attaquant biélorusserejoint les Gothiques pour la saison 2021/2022. " Né à Minsk, il y a fait toutes ses classes en junior avant de rejoindre de grosse ligue professionnelle comme la KHL, la VHL, la MHL ou encore la ligue Belarus pour un total de plus de 650 matchs dans les valises au plus haut niveau. "



