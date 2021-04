Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Angers (Les Ducs) Hockey sur glace - LM : Angers officialise un départ Hockey sur glace : transfert magnus - Angers Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 19/04/2021 à 18:08 Tweeter



Communiqué du club



Le club d’Angers et

Le gardien international qui vient de terminer sa 9ème saison chez Les Ducs d'Angers, aura marqué son passage en Anjou en remportant à deux reprises le 𝑇𝑟𝑜𝑝ℎ𝑒́𝑒 𝐽𝑒𝑎𝑛 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑎𝑛𝑑 (qui récompense le meilleur gardien de Synerglace Ligue Magnus), le 𝑇𝑟𝑜𝑝ℎ𝑒́𝑒 𝐴𝑙𝑏𝑒𝑟𝑡 𝐻𝑎𝑠𝑠𝑙𝑒𝑟 (qui récompense le meilleur joueur français de Synerglace Ligue Magnus) mais surtout à deux reprises la Coupe de France avec, en point d’orgue, le titre de meilleur joueur de la finale remportée 4-0 contre les Dragons de Rouen en 2014.



Les mots de 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐉𝐔𝐑𝐄𝐓, Président des Ducs d’Angers : « Cela fait partie des moments difficiles, le projet collectif, les objectifs individuels et l’affecte se mélangent, il faut pourtant prendre les meilleures décisions pour le club. Je souhaite à Flo le meilleur pour la suite de sa carrière. Nous organiserons un moment particulier pour rendre hommage à Flo et le remercier pour tout ce qu’il a fait chez les Ducs.

Nous travaillons au recrutement d’un gardien, qui sera évidemment étranger, Florian est incontestablement le gardien numéro 1 français, et nous souhaitons nous renforcer sur ce poste ».



