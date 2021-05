Transferts 2021/2022 : Angers (Les Ducs) Hockey sur glace - LM : Angers signe un gardien americano canadien Hockey sur glace : Transfert magnus Saison 2021/2022 - Les Ducs d'Angers Source : Communiqu d'Angers La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 21/05/2021 07:30 Tweeter



Communiqué d'Angers



" Les Ducs d'Angers sont heureux d’annoncer l’arrivée d’Evan Cowley (25 ans) au poste de gardien de but pour la prochaine saison de Synerglace Ligue Magnus !

Le solide portier américano-canadien (1.93m / 91 kg) arrive en provenance du HK Nitra en TIPOS Extraliga, après être passé par la Metal Ligaen ou la Polska Hokej Liga en Europe, mais également la AHL ou l’ ECHL aux États-Unis.

Jeune mais déjà expérimenté, il a notamment remporté le Championnat de NCAA en 2016/2017 avec les Denver Hockey de l’Université de Denver.



Les Ducs d'Angers sont heureux d'annoncer l'arrivée d'(25 ans) au poste de gardien de but pour la prochaine saison de Synerglace Ligue Magnus !Le solide portier américano-canadien (1.93m / 91 kg) arrive en provenance du HK Nitra en TIPOS Extraliga, après être passé par la Metal Ligaen ou la Polska Hokej Liga en Europe, mais également la AHL ou l' ECHL aux États-Unis.Jeune mais déjà expérimenté, il a notamment remporté le Championnat de NCAA en 2016/2017 avec les Denver Hockey de l'Université de Denver.











