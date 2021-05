Transferts 2021/2022 : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - LM : Anglet conserve son gardien Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Anglet Source : Le site internet du club La rdaction / sl Post par Hockey Hebdo le 13/05/2021 12:16 Tweeter



Communiqué du club.



Fidèle portier Angloy depuis 4 saisons déjà,

Souvenez-vous il était arrivé à l’Hormadi pour la saison 2017/2018 en provenance d’Angers et avait contribué au titre de Champion de France D1.

Grand travailleur de l’ombre, il a su au fil des saison s’imposer comme étant un élément fort de l’équipe. Autant impliqué sur qu’en dehors de la glace, le gardien Dunkerquois au grand coeur continuera d’apporter sa régularité et son professionnalisme au groupe.



