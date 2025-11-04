Accueil
Hockey sur glace - LM : Arrivée à Gap
Un attaquant signe chez les rapaces.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 23/09/2025 à 08:49
Suite à la défection de l'attaquant canadien Anthony Poulin, le staff des rapaces a trouvé son remplaçant.
Le finlandais
Miiro Linjala
intègre l'escouade offensif des rapaces en provenance du club finlandais d'Hermes
