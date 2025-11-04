Transferts 2025/2026 Hockey sur glace - LM : Arrivée à Gap Un attaquant signe chez les rapaces. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 23/09/2025 à 08:49 Tweeter

Suite à la défection de l'attaquant canadien Anthony Poulin, le staff des rapaces a trouvé son remplaçant.

Le finlandais

Suite à la défection de l'attaquant canadien Anthony Poulin, le staff des rapaces a trouvé son remplaçant.Le finlandais Miiro Linjala intègre l'escouade offensif des rapaces en provenance du club finlandais d'Hermes © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











