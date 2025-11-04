 
Transferts 2025/2026
Hockey sur glace - LM : Arrivée à Gap
 
Un attaquant signe chez les rapaces.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 23/09/2025 à 08:49

Suite à la défection de l'attaquant canadien Anthony Poulin, le staff des rapaces a trouvé son remplaçant.
Le finlandais Miiro Linjala intègre l'escouade offensif des rapaces en provenance du club finlandais d'Hermes
 
Photo hockey LM : Arrivée à Gap - Transferts 2025/2026
 
 
