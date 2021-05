Transferts 2021/2022 : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - LM : Arrivée d'Anglet et 2 départs à Briançon Hockey sur glace : Transfert magnus saison 2021/2022 - Briançon Source : Communiqué de Briançon La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 12/05/2021 à 11:00 Tweeter

Communiqué de Briançon

Benjamin Berard sera Diable Rouge la saison prochaine.



Le jeune attaquant, natif de Grenoble, pose ses valises dans la cité VAUBAN pour la saison 2021/2022. Formé chez nos voisins "Les Bruleurs de Loup", il a ensuite peaufiné sa formation chez les Dragons de Rouen où il a fait ses premiers pas en SYNERGLACE LIGUE MAGNUS. Depuis deux saisons à l'Hormadi D'Anglet, il a aujourd'hui 85 matchs à son actif dans ce championnat. En provenance d'Anglet,sera Diable Rouge la saison prochaine.Le jeune attaquant, natif de Grenoble, pose ses valises dans la cité VAUBAN pour la saison 2021/2022. Formé chez nos voisins "Les Bruleurs de Loup", il a ensuite peaufiné sa formation chez les Dragons de Rouen où il a fait ses premiers pas en SYNERGLACE LIGUE MAGNUS. Depuis deux saisons à l'Hormadi D'Anglet, il a aujourd'hui 85 matchs à son actif dans ce championnat. Sébastien Delemps et Armand Jayat ne seront plus Diables Rouges la saison prochaine. etne seront plus Diables Rouges la saison prochaine.

