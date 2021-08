Transferts 2021/2022 : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - LM : Arrivée offensive à Amiens Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Amiens Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 19/08/2021 à 19:10 Tweeter

Communiqué d'Amiens





Âgé de 26 ans, Semyon BABINTSEV pose ses valises à Amiens pour cette nouvelle saison. L'attaquant russe possède déjà une belle expérience et a connu divers championnats. Il a évolué notamment en OHL, KHL, ECHL ou encore VHL. Il quitte la Pologne pour rejoindre la Synerglace Ligue Magnus où il sera un renfort offensif important pour l'équipe. Suivi depuis quelques semaines par notre duo de coach, Semyon a montré des qualités qu'ils apprécient. Bon gabarit, technique, rapide, discipliné et à l'écoute, c'est une bonne pioche pour les Gothiques.



