Transferts 2020/2021 : Angers (Les Ducs) Hockey sur glace - LM : arrivée offensive à Angers Hockey sur glace : transfert magnus - Angers Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2020 à 15:31 Tweeter



Les ducs d'Angers enrolent l'attaquant internationnal français



Les ducs d'Angers enrolent l'attaquant internationnal français Nicolas RITZ pour la saison prochaine en provenance de Rouen. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news canada a écrit le 20/04/2020 à 15:46

je me pose une petite question concernant tt le recrutement d'angers

ou JURET trouve t'il tte cet argent ? pour faire venir halley giroud dusseau ritz ?et avoir un tel budget? de plus personne ne sait a l'heure actuelle si on pourra avoir l'autorisation de frequenter les patinoires en septembre?cela laisse pleins d'interrogations quand meme Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo