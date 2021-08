Transferts 2021/2022 : Briançon (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - LM : Briançon signe son coach adjoint Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Briançon Source : Communiqué de Briançon La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 02/08/2021 à 06:13 Tweeter



Communiqué de Briançon " Ramon Sopko, 40 ans, sera le nouvel entraineur assistant des Diables Rouges pour la saison à venir. L'ex-gardien des Diables Rouges (saison 2009/2010 et 2010/2011) a terminé sa carrière de joueur à Neuilly sur marne à la fin de la saison 2019/2020. Entraineur diplômé, il a tout de suite enchainé la saison dernière avec un poste d'entraineur chef en D1 française à Clermont. En plus, de son rôle Assistant Coach auprès de Daniel SEDLAK, Ramon s'occupera également de la préparation des gardiens rouges et blancs. "











