Transferts 2021/2022 : Briançon (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - LM : Briançon signe un défenseur Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Briançon Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 15/05/2021 à 12:26 Tweeter



Communiqué de Briançon



Le défenseur slovaque a donné son accord pour évoluer la saison prochaine au sein de l'effectif des Diables Rouges.

Joueur d'expérience malgré ses 27 ans ( 35 matchs en Extraliga Slovaque, 100 matchs en Slovaquie 2, 176 matchs en Tchèque 2 et 43 en Erste Liga). Martin va apporter de la discipline à l'équipe. Doté d'un gros shoot et d'une grande qualité de passe, il sera également un atout offensif pour les Diables Rouges. Il vient notamment de finir sa dernière saison dans le club de ZILINA (vice-champion 2021/2021 Slovaquie 2) sixième meilleur défenseur du championnat avec 20 points. Martin LENDAK rejoint son compatriote dans la défensive Rouge et BlancheLe défenseur slovaque a donné son accord pour évoluer la saison prochaine au sein de l'effectif des Diables Rouges.Joueur d'expérience malgré ses 27 ans ( 35 matchs en Extraliga Slovaque, 100 matchs en Slovaquie 2, 176 matchs en Tchèque 2 et 43 en Erste Liga). Martin va apporter de la discipline à l'équipe. Doté d'un gros shoot et d'une grande qualité de passe, il sera également un atout offensif pour les Diables Rouges. Il vient notamment de finir sa dernière saison dans le club de ZILINA (vice-champion 2021/2021 Slovaquie 2) sixième meilleur défenseur du championnat avec 20 points.



