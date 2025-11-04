Transferts 2025/2026 : Cergy-Pontoise (Les Jokers) Hockey sur glace - LM : Cergy signe un attaquant Un attaquant canadien rejoint les jokers. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 13/11/2025 à 15:32 Tweeter

L'attaquant canadien Bobby MacIntyre, qui n'avait pas encore de club, s'engage avec les jokers afin d'apporter sont expérience et de donner une autre efficacité offensive.












