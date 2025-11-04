|
|Transferts 2025/2026 : Cergy-Pontoise (Les Jokers)
|Hockey sur glace - LM : Cergy signe un attaquant
|Un attaquant canadien rejoint les jokers.
|Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 13/11/2025 à 15:32
L'attaquant canadien Bobby MacIntyre
, qui n'avait pas encore de club, s'engage avec les jokers afin d'apporter sont expérience et de donner une autre efficacité offensive.
