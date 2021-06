Transferts 2021/2022 : Chamonix (Les Pionniers) Hockey sur glace - LM : Chamonix signe un attaquant finlandais Hockey sur glace : Saison 2021/2022 -Transfert magnus - Les Pionniers de Chamonix Source : Communiqu de Chamonix La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 24/06/2021 17:42 Tweeter



Communiqué du club



" Après la signature du défenseur Christian Silfver en début de semaine, place à une arrivée en attaque côté chamoniard, celle de Jarkko Harjula. Natif de Sodankylä en Finlande, Jarkko a connu d'excellents clubs au cours de sa formation dans les catégories jeunes, et notamment chez les U20 SM-Liiga, meilleure ligue junior du pays. Passé par les clubs formateurs réputés du Sport Vaasa et du Kärpat Oulu, Après la signature du défenseur Christian Silfver en début de semaine, place à une arrivée en attaque côté chamoniard, celle deNatif de Sodankylä en Finlande, Jarkko a connu d'excellents clubs au cours de sa formation dans les catégories jeunes, et notamment chez les U20 SM-Liiga, meilleure ligue junior du pays. Passé par les clubs formateurs réputés du Sport Vaasa et du Kärpat Oulu, Harjula est un attaquant d'expérience, solide et adroit devant le but."











