Transferts 2021/2022 : Chamonix (Les Pionniers) Hockey sur glace - LM : Chamonix signe un attaquant suédois Hockey sur glace : Saison 2021/2022 -Transfert magnus - Les Pionniers de Chamonix Source : Communiqué de Chamonix La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 06/07/2021 à 18:11



Communiqué du club



" Chamonix annonce l'arrivée d'un nouveau joueur ! Natif de Karlstad en Suède,

Agé de 31 ans, cet attaquant d'1,80m pour 77 kgs est un joueur d'expérience, doté d'un excellent patinage et d'un QI hockey particulièrement apprécié par ses anciens coachs. Il dispose d'une belle lecture de jeu et d'une éthique remarquée par l'ensemble des formations par lesquelles il est passé." Chamonix annonce l'arrivée d'un nouveau joueur ! Natif de Karlstad en Suède, Emil Bejmo est désormais un Pionnier de Chamonix !Agé de 31 ans, cet attaquant d'1,80m pour 77 kgs est un joueur d'expérience, doté d'un excellent patinage et d'un QI hockey particulièrement apprécié par ses anciens coachs. Il dispose d'une belle lecture de jeu et d'une éthique remarquée par l'ensemble des formations par lesquelles il est passé."











