Transferts 2021/2022 : Chamonix (Les Pionniers) Hockey sur glace - LM : Chamonix signe un défenseur Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Chamonix Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 19/01/2022 à 20:17 Tweeter Communiqué du club



Avec le départ du tchèque Tomas Kudelka vers sa République Tchèque natale, les Pionniers de Chamonix ont œuvré à trouver un remplaçant. Le board chamoniard a jeté son dévolu sur le jeune défenseur international hongrois

Défenseur complet capable de jouer dans sa zone défensive de prédilection ou d’appuyer les attaques, et avec à son actif plus de 110 matchs dans cette ligue de renommée européenne,

Ancien coéquipier du sniper spinalien Anze Kuralt en club, et international hongrois ayant participé au premier tour du Tournoi de Qualification Olympique victorieux de sa sélection, Bence quitte donc le club qui l’a vu grandir depuis les rangs juniors ! Il s’est dit « extrêmement impatient de découvrir son nouveau championnat ! » Avec le départ du tchèque Tomas Kudelka vers sa République Tchèque natale, les Pionniers de Chamonix ont œuvré à trouver un remplaçant. Le board chamoniard a jeté son dévolu sur le jeune défenseur international hongrois Bence SZABO , débarquant d’une belle ligue européenne !Défenseur complet capable de jouer dans sa zone défensive de prédilection ou d’appuyer les attaques, et avec à son actif plus de 110 matchs dans cette ligue de renommée européenne, Bence SZABO est un jeune défenseur pétri de talent. A 23 ans, il découvrira la SYNERGLACE Ligue Magnus dans les prochains jours, après avoir disputé l’intégralité de son parcours dans son pays natal, et au cœur d’un club réputée en Europe, le Fehérvar AV 19 actuellement 3ème du classement en ICEHL (ex-EBEL).Ancien coéquipier du sniper spinalien Anze Kuralt en club, et international hongrois ayant participé au premier tour du Tournoi de Qualification Olympique victorieux de sa sélection, Bence quitte donc le club qui l’a vu grandir depuis les rangs juniors ! Il s’est dit « extrêmement impatient de découvrir son nouveau championnat ! » © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo