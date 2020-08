Transferts 2020/2021 : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - LM : Changement d'organisation à Anglet Hockey sur glace : transfert magnus - Anglet Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 20/08/2020 à 12:46 Tweeter



L'hormadi d'Anglet change quelque peu son organisation.

En effet Heikki LEIME était initialement reconduit comme coach, mais le tactitien finlandais n'est pas totalement rétabli et poursuit sa convalescence.

Le manager général reste Xavier DARAMY et il aura comme suppléant Heikki LEIME. L'entraineur devient Mathieu CYR.



