Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Mulhouse (Les Scorpions) Hockey sur glace - LM : communiqué officiel de Mulhouse La saison sportive se termine sur un très beau parcours de notre équipe et nous avons tenu à remercier les joueurs et le staff pour leur engagement et leur professionnalisme. Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 29/03/2023 à 09:00 Tweeter

Communiqué officiel des Sorpions le 27 MARS 2023



La saison sportive se termine sur un très beau parcours de notre équipe et nous avons tenu à remercier les joueurs et le staff pour leur engagement et leur professionnalisme.



Cette année n’a été ni simple, ni sereine et ils n’ont pas baissé les bras, bien au contraire, à nos côtés, ils ont prouvé que le Hockey-sur-Glace a toute sa place dans le paysage du sport professionnel, à Mulhouse et dans le Sud alsace.



Pour autant, il est de la responsabilité de ses dirigeants, et plus particulièrement du Président, de préserver la pérennité de l’entreprise.

Notre volonté étant toujours de faire évoluer le club en Synerglace Ligue Magnus, et à la suite des événements juridiques survenus en fin d’année 2022, qui ont eu un impact financier majeur pour le club, nous avons fait le choix de mettre le club sous protection en demandant l’ouverture d’une procédure

judiciaire de redressement.



Cette dernière nous permettra de préparer sereinement la saison 2023-2024 avec de nouveaux sponsors déjà identifiés, avec toujours la même priorité : la promotion du hockey-sur-glace aux côtés de l‘association, l’ADHM.



L’ensemble des parties prenante a été informée en amont, la FFHG, la CNSCG, nos partenaires institutionnels que nous remercions pour leur écoute et soutien. Nous savons qu’ils sont et seront à nos côtés. Les ultras, nos partenaires et nos bénévoles ont été également informés lors des 2 soirées organisées avec l’équipe.



Désormais, nous nous tournons vers l’avenir et la prochaine saison.



Merci de votre confiance, enthousiasme, de votre passion !



Alain Cheval

Président Scorpions Mulhouse 1997 © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur