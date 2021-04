Transferts 2021/2022 : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - LM : De Nice à Anglet Hockey sur glace : Transfert Magnus saison 2021/2022 - Anglet Source : Annonce d'Anglet La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 23/04/2021 à 17:25 Tweeter



Communiqué d'Anglet



Ça bouge dans l’effectif de l’Hormadi !



Et pour cause, c’est Peter HREHORCAK JR qui sera le premier à poser ses valises à Anglet pour la saison 2021/2022.



Le Franco-Slovaque rejoindra les rangs de l’équipe dirigée par David Dostal et Mathieu Cyr, qui par ailleurs, lui font entièrement confiance pour la saison à venir.



Sans compter ses années de hockey mineur en France, c’est un habitué de la Ligue Magnus puisqu’il a joué 6 saisons au top niveau Français navigant entre les clubs de Chamonix et Nice. Ex-capitaine des Aigles, le joueur d’1m80 pour 79 kg saura apporter toute son expérience, sa vivacité et son professionnalisme à l’équipe Angloye.

