Nicolas Deschamps débarque aux Brûleurs de Loups Après 4 années aux Dragons de Rouen, Nicolas Deschamps, attaquant canadien, portera les couleurs des Brûleurs de Loups la saison prochaine.

Nous sommes ravis de pouvoir annoncer l'arrivée du meilleur pointeur du championnat Synerglace Ligue Magnus, de cette saison avec 29 points (10 buts et 19 passes).

Lors de ses 4 années à Rouen, le canadien âgé de 31 ans aura remporté deux coupes Magnus. (2017-2018 / 2020-2021).

Jean François Dufour, directeur sportif de l’équipe à tenu à s’exprimer sur l'arrivée de Nicolas : "Nous avions déjà été en contact avec Nicolas avant même son arrivée dans notre championnat, en 2017-2018. Nous avons toujours été intéressé par Nicolas et aujourd’hui nous sommes très heureux qu’il ait décidé de rejoindre notre organisation.

Il fait partie des meilleurs attaquants de notre championnat. Il a un excellent sens du jeu, une bonne vision et demeure une menace permanente pour les gardiens adverses.

Il est certain que son entente passée avec Alex Aleardi a pesé dans notre choix"

Jacques Reboh, président de l’équipe des BDL s'est également exprimé sur l'arrivée de l’attaquant canadien : "Au delà de l'excellent joueur, il y avait pour moi la relation avec notre capitaine Joël Champagne, et la possibilité de rapprocher deux amis de longue date. C'est une chance qu'il ait choisi Grenoble, il va contribuer à augmenter la performance du groupe et c'est un joueur qui a la capacité de faire briller ses coéquipiers à côté de lui. Je lui souhaite la bienvenue dans la famille BDL."

Nous sommes heureux de pouvoir compter dans nos rangs Nicolas Deschamps, son arrivée marque un tournant pour l’équipe des BDL qui a pour objectif cette année la conquête d’une 8 ème Coupe Magnus. Il portera le numéro 17.



GEO a écrit le 05/05/2021 à 12:50 BDL incapable de recruter un joueur inconnu du championnat Magnus.

