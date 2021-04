Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - LM : Départ à Anglet Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Anglet Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 27/04/2021 à 19:26 Tweeter



Communiqué du club



Le jeune attaquant Niçois de 20 ans ne rempilera pas la saison prochaine avec l’équipe. Après un excellent exercice 2020-2021 conclu avec 17 points en 23 rencontres,

Arrivé en provenance de la Côte d’Azur pour intégrer le centre de formation d’Anglet, Louis a passé les paliers pas à pas sous les couleurs du club. Ayant marqué les esprits dans le club mais aussi en dehors, il a fait partie de l’équipe Championne de France U18B en 2015-2016 et mais également du groupe Champion de France D1 en 2017-2018.

Sans oublier sa participation au Championnat du monde U20 au cours de la saison 2019/2020.

Après 167 points inscrits dans les catégories jeunes, et 27 points en 3 saisons de Ligue Magnus, le numéro 15 tourne la page avec le club Angloy.



Il a souhaité s’exprimer sur son départ :



Merci à tous les joueurs, dirigeants, bénévoles, supporters grâce à qui chaque saison a été possible. Je n’oublierai jamais ces 6 années passées ici, des U17 à la Magnus en passant par la D3, ce n’était que de très bons moments ! Il est maintenant temps pour moi de prendre mon envol, et de quitter cette famille… Alors merci encore, et à très bientôt au Chaudron !



