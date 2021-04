Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - LM : départ à Bordeaux Hockey sur glace : transfert magnus - Bordeaux Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 08/04/2021 à 18:48 Tweeter



Communiqué du club :



Revenu sur Bordeaux en fin d’année 2019 pour finir la saison 2019-2020, Labelle était resté en Gironde l’été dernier et a, depuis son retour, disputé 52 nouveaux matchs sous le maillot rouge et noir (pour 42 points dont 20 buts).

Attaquant de caractère avec un véritable sens inné du but, Labby manquera sûrement aux Boyz et aux partisans de Mériadeck. Mais après 3 saisons de vie commune, le moment était venu pour les 2 parties de prendre un nouveau départ

Olivier LABELLE est arrivé à Bordeaux en 2017 pour une saison qui restera encore aujourd’hui comme l’une des plus belles de l’histoire du club en Synerglace Ligue Magnus, Olivier était reparti aux États-Unis après une saison à 47 points (dont 24 buts) en 53 matchs.Revenu sur Bordeaux en fin d’année 2019 pour finir la saison 2019-2020, Labelle était resté en Gironde l’été dernier et a, depuis son retour, disputé 52 nouveaux matchs sous le maillot rouge et noir (pour 42 points dont 20 buts).Attaquant de caractère avec un véritable sens inné du but, Labby manquera sûrement aux Boyz et aux partisans de Mériadeck. Mais après 3 saisons de vie commune, le moment était venu pour les 2 parties de prendre un nouveau départ © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur