Transferts 2020/2021 : Briançon (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - LM : Départ défensif à Briançon Hockey sur glace : transfert magnus - Briançon Source : Compte FB de Briançon La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 28/05/2020 à 15:52 Tweeter

Jiri Klimicek ne fera plus parti de l'effectif des diables rouges de Briançon la prochaine saison. Le défenseur tchèquene fera plus parti de l'effectif des diables rouges de Briançon la prochaine saison.

