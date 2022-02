Ligue Magnus : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - LM : Départ surprise à Bordeaux !! Hockey sur glace : transfert Magnus saison 2021/2022 - Bordeaux Source : Communiqué de Bordeaux La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 07/02/2022 à 15:37 Tweeter

Un jeune attaquant suédo-letton de 21 ans Viktors JASUNOVS officialisé fin janvier, quitte les Boxers à la surprise générale



Communiqué du club

Viktor Jasunovs a quitté les Boxers sans prévenir ! A la surprise générale, l’attaquant suédo-letton arrivé depuis peu à Bordeaux, Viktor Jasunovs, a repris ses affaires dans le vestiaire alors que l’équipe se trouvait à Amiens et a pris la poudre d’escampette sans prévenir personne !



« Il nous a planté ! Et il ne jouera donc plus pour les Boxers de Bordeaux », indique le manager général Stéphan Tartari, dépité. « J’ai cru qu’il s’agissait d’une plaisanterie. Mais non, c’est la vérité. » Viktor Jasunovs est reparti discrètement, en rasant les murs de la patinoire Mériadeck, et n’a fourni aucune explication pour justifier son départ subit !



Viktor Jasunovs avait disputé son premier match avec les Boxers le mercredi 26 janvier à Briançon. Depuis, il s’était porté pâle, se disant malade. Le ver était déjà dans le fruit…



Stephan Tartari ne décolère pas car le club n’a pas pu se renforcer.

A la surprise générale, l’attaquant suédo-letton arrivé depuis peu à Bordeaux, Viktor Jasunovs, a repris ses affaires dans le vestiaire alors que l’équipe se trouvait à Amiens et a pris la poudre d’escampette sans prévenir personne !« Il nous a planté ! Et il ne jouera donc plus pour les Boxers de Bordeaux », indique le manager général, dépité. « J’ai cru qu’il s’agissait d’une plaisanterie. Mais non, c’est la vérité. » Viktor Jasunovs est reparti discrètement, en rasant les murs de la patinoire Mériadeck, et n’a fourni aucune explication pour justifier son départ subit !Viktor Jasunovs avait disputé son premier match avec les Boxers le mercredi 26 janvier à Briançon. Depuis, il s’était porté pâle, se disant malade. Le ver était déjà dans le fruit…Stephan Tartari ne décolère pas car le club n’a pas pu se renforcer. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo