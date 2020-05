Transferts 2020/2021 : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - LM : Dernier attaquant à Bordeaux Hockey sur glace : transfert magnus - Bordeaux Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 15/05/2020 à 18:55 Tweeter





L'attaquant canadien Gabriel DESJARDINS s'engage avec les boxers de bordeaux pour la prochaine saison en provenance de ORG Beijing équipe chinoise.

Spartak a écrit le 15/05/2020 à 19:55 Un recrutement qui semble avoir de l'allure chez les boxers !

Arrivée de Desjardins qui a cotoé la NHL et la KHL, ressignature de Labelle, l'expérimenté Skinnars,Andrew Johnston qui avait brillé il y a 2ans en Gironde, l'expérience et les qualités de buteur d'Hurtubise, Belisle en défense....ça s'annonce plus inintéressant !!!!











