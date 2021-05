Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - LM : Deux reconductions à Grenoble Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Grenoble Source : Communiqué de Grenoble La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 27/05/2021 à 16:16 Tweeter

Communiqué de Grenoble :

Christophe Tartari & Julien Baylacq restent fidèles aux BDL Nous avons le plaisir de vous annoncer la reconduction des Grenoblois Julien Baylacq et Christophe Tartari pour la saison prochaine.



Tartari vers une 20ème saison aux BDL

"Tartoche" s'inscrit dans l'histoire des Brûleurs de Loups, le Grenoblois de pure souche, sera toujours dans l'effectif des BDL la saison prochaine, il entamera sa 20ème saison, un record de longévité ! La saison dernière il fêtait son 800ème match. Christophe a enregistré 10 points en 19 matchs la saison dernière (1 but, 9 passes).



"Je suis très fier de porter les couleurs des BDL une saison supplémentaire. Le rôle d'accompagner les jeunes est important, ont doit leur transmettre les valeurs du club, l'histoire du club et mais aussi les accompagner dans le jeu."



Julien Baylacq vers une 15ème saison avec les BDL

Le n°13 des BDL entamera quant à lui sa 15ème saison et compte pas loin de 700 matchs officiels avec le maillot des Brûleurs de Loups. Julien a enregistré 6 points (1 but, 5 passes) en 22 matchs la saison dernière.



"C'est une fierté d'avoir fait toute ma carrière à Grenoble, je suis très content de pouvoir continuer la saison prochaine. Je suis content d'encadrer les jeunes, pour qu'ils prennent de plus en plus de place sur la glace et dans le vestiaire et qu'ils puissent prendre la responsabilité du groupe dans les années à venir."



Jean-François Dufour, Manager Général : "Nous sommes très contents qu'ils poursuivent l'aventure aux Brûleurs de Loups. Ils vont avoir un rôle d'accompagnement des jeunes joueurs pour préparer l'avenir. Julien et Christophe sont importants pour l'intégration des joueurs, ils montrent l'exemple, les valeurs du club. "









