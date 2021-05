Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - LM : Du lourd dans la cage des BDL Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Les brûleurs de loups de Grenoble Source : Communiqué de Grenoble La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 31/05/2021 à 18:02 Tweeter

Communiqué de Grenoble :

Du "très" lourd dans la cage des BDL ! Jakub STEPANEK.



Âgé de 34 ans, le nouveau portier des BDL a connu le plus haut niveau du hockey avec plus de 300 matchs en KHL, plus de 170 matchs dans le championnat Elite Tchèque.

Côté palmarès, Jakub a remporté la saison dernière le championnat Elite Tchèque, en 2016 il a remporté le championnat Suisse (LNA), avec Berne.



Sa carrière internationale est également impressionnante :

Champion du Monde en 2009 !

Médaille de bronze au Mondial de 2011

Jacques Reboh, Président des BDL : "Je tiens à féliciter mon staff sportif pour ce recrutement. Au delà des enjeux sportifs, Jakub avait un intérêt pour notre territoire et notre organisation. Le poste de gardien est la pierre angulaire d'une équipe, son arrivée est un signal fort qu'on envoie à toute les équipes de la Synerglace Ligue Magnus, nous voulons reconquérir la Coupe Magnus sur la glace".

Jean-François Dufour, Manager Général : "Depuis la signature des entraineurs, la priorité était de recruter le gardien numéro un. On a regardé de nombreux gardiens, et Jakub sortait du lot, il est devenu rapidement notre priorité. On a rarement vu un tel CV dans le championnat Français. Jakub a pu visiter la ville, les infrastructures et notre organisation la semaine dernière, il a été séduit par le projet des Brûleurs de Loups, nous sommes très heureux qu'il ait choisi notre club."



Jyrki Aho, Entraineur des BDL : " Avec l'arrivée de Jakub Stepanek, nous avons avons une pièce maîtresse dans l'équipe. Jakub est un gardien expérimenté qui a évolué dans de nombreux pays et ligues. Il fait souvent parti des équipes qui gagnent. Il va nous montrer un bon exemple d'éthique de travail et il nous montrera le chemin pour passer à un niveau supérieur".



Ari-Pekka Siekkinen, entraineur des gardiens : " Jakub est un grand gardien (188 cm), et sa grande taille lui donne la possibilité de jouer fort dans des situations rapides, c'est sa force. Sa lecture du jeu, son agilité, et ses réflexes rapides sont ses premières qualités. Jakub sera un élément important dans l'équipe et dans notre jeu."





