Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - Erratum vidéos 32ème journée
Erratum vidéos des moments forts de la 32ème journée du championnat élite français de de hockey sur glace.
Source : Média Sports Loisirs / Magnus TV
Hockey Hebdo - La rédaction / gb
Posté par Hockey Hebdo
le 14/01/2026 à 12:15
Suite à un problème technique et erreur vidéos émanant de la plateforme Sportway - Magnus-TV, Veuillez trouver les bons sujets Rouen VS Bordeaux et Marseille VS Amiens.
Avec nos excuses pour les erreurs
Marseille VS Amiens
1 - 0
Vidéo réalisée par
Rouen VS Bordeaux
6 - 2
Vidéo réalisée par
