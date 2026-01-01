Ligue Magnus Hockey sur glace - LM - Erratum vidéos 32ème journée Erratum vidéos des moments forts de la 32ème journée du championnat élite français de de hockey sur glace. Source : Média Sports Loisirs / Magnus TV Hockey Hebdo - La rédaction / gb Posté par Hockey Hebdo le 14/01/2026 à 12:15 Tweeter Suite à un problème technique et erreur vidéos émanant de la plateforme Sportway - Magnus-TV, Veuillez trouver les bons sujets Rouen VS Bordeaux et Marseille VS Amiens.

Avec nos excuses pour les erreurs



Marseille VS Amiens

1 - 0



Vidéo réalisée par Rouen VS Bordeaux

6 - 2



Vidéo réalisée par



