Communiqué du club.



Après 121 matchs en 4 saisons et un total de 91 points à l’Hormadi,

C’est à l’occasion de la saison 2017/2018 qu’il avait rejoint l’équipe pour jouer l’accession en Ligue Magnus. Sa carrière est un exemple de régularité ; passé par Gap puis Epinal, Dijon, Grenoble et enfin Anglet, il a toujours été un exemple pour les jeunes joueurs. Doté d’un sens de la pédagogie et d’une envie évidente de transmettre, Seb aura joué un rôle important au sein de l’équipe, qui s’est notamment traduit par sa nomination au rôle d’assistant 3 saisons de suite. Avant d’entamer sa carrière en France, il a également eu l’occasion d’entraîner une saison aux côtés de Dominique Ducharme qu’on ne présente plus.

Le staff a cependant fait le choix de ne pas le conserver dans l’effectif pour la saison prochaine.

Voici ses mots : “Je suis forcément un peu déçu car j’aurai aimé poursuivre ne serait-ce qu’une saison de plus, au moins pour dire au revoir à l’ensemble des supporters et ne pas terminer sur cette saison particulière. Je suis tout de même fier et heureux des quatres saisons que j’ai disputé ici et remercie l’ensemble des supporters”

Seb, désormais âgé de 34 ans, va rester au Pays Basque pour s’y installer durablement avec sa famille dans le but d’entamer sa reconversion. Nous aurons donc l’occasion de le croiser en bord de glace et pourquoi pas dans nos prochains podcasts en tant que co-animateur (projet dont il est à l’origine).



