Patrick MCEACHEN arrête sa carrière Patrick MCEACHEN, a pris une lourde décision en arrêtant sa carrière de joueur professionnel suite à un trop grand nombre de commotions ces derniers temps.



Patrick est arrivé en France, chez les Rapaces de Gap en 2015, il restera deux saisons chez nos voisins et remporta la Coupe Magnus en 2017 avant de débarquer chez les Boxers de Bordeaux pour une saison. C'est en 2018 que Patrick pose ses valises chez les Brûleurs de Loups. Il remportera sa 2ème Coupe Magnus en 2019 avec les BDL.

Jacques Reboh, Président des BDL : "Patrick est une bonne personne, tant sur le plan humain qu'en tant que joueur de hockey. Nous avons vécu 3 ans de partages, d'émotions fortes. C'est un évènement que je n'aurai jamais souhaité vivre en tant que Président, un joueur qui arrête sa carrière suite une blessure est un moment dur, pour lui et pour nous qui avons un sentiment de culpabilité même si on y est pour rien mais qui est dur à accepter. Je tenais à dire un énorme merci à Patrick, pour tout ce qu'il nous a apporté, je n'oublierai pas les grands moments, dont le titre en 2019 où il a largement contribué."



Tout le staff et les joueurs des BDL remercient Patrick pour son investissement sans faille pour les BDL. Nous lui souhaitons un beau nouveau départ. LIRE LA VIDEO







