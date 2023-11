Transferts 2023/2024 : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - LM : Grenoble perd son coach Le coach finlandais démit de ses fonctions Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 23/11/2023 à 07:15 Tweeter

Le fiasco de la continental cup des grenoblois a été fatal au coach finlandais Jyrki Aho en place depuis la saison 2021/2022. Pour assusrer l'interim, c'est le manager général Jean-François Dufour qui reprend du service et il aura toujours comme adjoint Edo Terglav © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news GEO a écrit le 23/11/2023 à 09:06 Un deuxième fiasco arrive à grand pas avec Dufour et Terglav.

Le problème de Grenoble est le niveau de certains renforts (Dufour directeur sportif) et une équipe d'EHPAD.

Comme toujours l'entraineur est responsable,mais a-t-il lui même choisi les joueurs extérieur ???

A écouter certaines personnes proches des BDL le coach n'avais aucun regard sur le recrutement.

Il serait temps que le président REBOH OUVRE GRAND LES YEUX.

