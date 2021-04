Transferts 2021/2022 : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - LM : Grenoble tient son coach Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Les Brûleurs de Loups de Grenoble Source : Communiqué de Grenoble La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 26/04/2021 à 14:58 Tweeter

Communiqué de Grenoble



Les brûleurs de loups officialise la signature de leur nouvel entraîneur.



Il s'agit de Jyrki Aho, entraineur Finlandais de 46 ans qui a remporté 2 fois la SM-Liiga (Championnat Elite Finlandais). Il a été élu meilleur entraineur de Finlande en 2012.



Ari-Pekka Siekkinen, ex-gardien Finlandais qui a été médaillé d'argent au Mondial de 1992, viendra l'assister et s'occupera à plein temps de l'entrainement des gardiens, un véritable atout pour les Brûleurs de Loups.



Les brûleurs de loups officialise la signature deIl s'agit de, entraineur Finlandais de 46 ans qui a remporté 2 fois la SM-Liiga (Championnat Elite Finlandais). Il a été élu meilleur entraineur de Finlande en 2012., ex-gardien Finlandais qui a été médaillé d'argent au Mondial de 1992, viendra l'assister et s'occupera à plein temps de l'entrainement des gardiens, un véritable atout pour les Brûleurs de Loups.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo