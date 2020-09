Ligue Magnus Hockey sur glace - LM - J2 - Bordeaux vs Gap reporté La rencontre de la 2ème journée Bordeaux vs Gap est annulée Source : Compte FB de Bordeaux La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 29/09/2020 à 09:19 Tweeter

Le club en étroite collaboration avec la Ville de Bordeaux et la Fédération a tenté auprès de la préfecture de maintenir le match, comme cela se passe dans d’autres villes « rouges écarlates » comme Marseille, Nice, Rouen et Cergy.

A ce jour, le club se voit donc dans l'interdiction de s’entrainer et de jouer la Synerglace Ligue Magnus à Bordeaux pour une durée de 15 jours.

Nous n’avons d’autres choix que d’appliquer la décision préfectorale.

L'ensemble de l'équipe et du staff ont hâte de vous retrouver très prochainement.











