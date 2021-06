Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Mulhouse (Les Scorpions) Hockey sur glace - LM : Le staff de Mulhouse saison 2021/2022 Hockey sur glace : Transfert magnus saison 2021/2022 - Les Scorpions de Mulhouse Source : Communiqu de Mulhouse La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 17/06/2021 08:22 Tweeter Communiqué de Mulhouse



" Alors que la constitution de l’effectif pour la saison 2021/2022 est très avancée, avec plus que quelques pièces manquantes au puzzle, parlons aujourd’hui du staff qui travaillera chaque jour l’équipe à l’entraînement.Sur le banc ça ne change pas, on retrouvera toujourset Erwan Agostini . L’entraîneur canadien, qui occupe également le rôle de directeur sportif du club, est toujours sous contrat après son arrivée en provenance de Chambéry la saison passée. Erwan Agostini continue également l’aventure dans son rôle d’assistant-coach, ce sera sa cinquième saison à Mulhouse.Pas de changement non plus dans le précieux rôle de responsable matériel puisquecontinuera d’être aux petits soins pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions chaque jour à l’entraînement et en match.En revanche, le club a décidé d’opérer une modification sur le poste d’entraîneur des gardiens et de ne plus avoir de salarié à plein temps afin de se tourner vers un autre modèle concernant cette fonction.quitte donc le club après trois saisons à l’Illberg. Nous le remercions et lui souhaitons bonne chance pour la suite. "

