|Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces)
|Hockey sur glace - LM : Mouvement chez les rapaces
|Un attaquant s'en va, un défenseur arrive
|Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 19/01/2026 à 17:51
Les rapaces se séparent de l'attaquant finlandais Miiro Linjila
et officialisent l'arrivée du défenseur finlandais Daniel Takkunen
en provenance du suédois du Tranas AIF. A noter que ce défenseur a évolué à Strabourg la saison passée.
