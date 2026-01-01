 
Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces)
Hockey sur glace - LM : Mouvement chez les rapaces
 
Un attaquant s'en va, un défenseur arrive
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 19/01/2026 à 17:51
 
Les rapaces se séparent de l'attaquant finlandais Miiro Linjila et officialisent l'arrivée du défenseur finlandais Daniel Takkunen en provenance du suédois du Tranas AIF. A noter que ce défenseur a évolué à Strabourg la saison passée.

Photo hockey LM : Mouvement chez les rapaces - Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces)
 
 
