Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces) Hockey sur glace - LM : Mouvement chez les rapaces Un attaquant s'en va, un défenseur arrive Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 19/01/2026 à 17:51 Tweeter



Les rapaces se séparent de l'attaquant finlandais Miiro Linjila et officialisent l'arrivée du défenseur finlandais Daniel Takkunen en provenance du suédois du Tranas AIF. A noter que ce défenseur a évolué à Strabourg la saison passée. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











