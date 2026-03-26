COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Suite à la rencontre opposant les Pionniers de Chamonix et les Rapaces de Gap ce mardi 24 mars, le président de la SAPS Jérôme Escallier, ainsi que son conseil d’administration, ont pris la décision d’écarter Luciano Basile de ses fonctions de coach principal et de manager sportif à compter de ce jour.



Une réunion a eu lieu, tôt dans la matinée, entre le président du club et les joueurs des Rapaces afin de rappeler les enjeux décisifs des 3 prochains matchs, pour les mettre face à leurs responsabilités de joueurs professionnels.



Jeff Battah et Sébastien Rohat seront présents sur le banc de coaching pour les 3 prochaines rencontres. Amis supporters, partenaires et spectateurs, nous comptons sur vous pour soutenir cette équipe qui mérite, nous en sommes tous convaincus, une meilleure place !