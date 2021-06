Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - LM : Mouvements à Anglet Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Anglet Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 05/06/2021 à 18:55 Tweeter



Communiqué du club.



Le troisième gardien à faire partie du groupe l’an prochain n’est autre que le jeune

Natif de Bayonne est formé au club, après avoir fait les beaux jours des équipes jeunes d’Anglet, il a eu l’occasion de disputer deux matchs cette saison dans l’effectif professionnel. Souvenez-vous il avait tenu la cage durant une rencontre à la patinoire de Briançon au cours de laquelle l’équipe avait signé une victoire en prolongation.

Ses débuts prometteurs lui permettent aujourd’hui de continuer pleinement sa progression au sein de l’effectif. Ayant gagné la confiance du staff il continuera donc son développement épaulé par deux gardiens d’expérience : Florian Hardy & Léo Bertein !



Arrivé sur la côte Basque en 2017 en provenance de Grenoble (où il a été champion de France U17),

La saison 2020/2021 a cependant été un peu plus délicate pour l’attaquant qui, à cause d’une importante blessure à la mâchoire, a du se tenir à l’écart des patinoires.

Maintenant rétabli, Baptiste poursuivra son aventure dans un autre championnat et nous espérons sincèrement le voir réussir.



