Chamonix Chamonix enregistre l'arrivée d'un nouvel ailier, le tchèque Jakub CERNY !

Formé du côté du HC Litvinov, club formateur de très haute renommée en Europe, Jakub Cerny, 1,77m pour 80 kgs est tout fraichement débarqué dans la capitale mondiale du Ski et de l’Alpinisme, et a rejoint ses coéquipiers pour participer à son premier entrainement collectif !

À 34 ans, Jakub dispose d’une expérience du très haut niveau, avec pas moins de onze saisons en élite Tchèque et plus de 500 matchs disputés dans cette ligue renommée.

Attaquant gaucher disposant de nombreuses qualités, le natif de Cesky Krumlov est un joueur complet, capable de marquer et d’organiser le jeu. Doté d’une bonne vitesse de patinage, il est également passé par des clubs de prestige : Litvinov son club formateur, le TPS Turku en Finlande, le Yunost Minsk en Biélorussie, ou les clubs de Karlovy Vary (Elite tchèque) et du HK Spisska Nova Ves en Extraliga Slovaque (Élite). Angers Les Ducs d'Angers sont heureux d'annoncer l'arrivée d'Antonin MANAVIAN au sein de l'effectif pour la fin de la saison 2021/2022 de Synerglace Ligue Magnus.

Bien connu du public angevin pour être passé par Les Ducs d'Angers à 3 reprises (2010/2011, 2013/2014, 2017/2018), le solide défenseur international français (249 matchs internationaux et 9 championnats du Monde) apportera encore un peu plus d'expérience à la défense angevine.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











