Nous continuons les annonces de reconduction avec deux joueurs qui effectueront leur troisième saison avec les Scorpions en Synerglace Ligue Magnus : il s’agit des deux défenseurs Jerry Laakso et Ivan Esipov.



Jerry Laakso était arrivé à la fin de l’été 2019, recruté par Yorick Treille en provenance des Ilves Tampere, en Finlande. En dépit de statistiques inférieures à sa première saison, Jerry a confirmé cette saison qu’il était un joueur important de la brigade défensive mulhousienne. Il avait d’ailleurs été intronisé assistant-capitaine par Alexandre Gagnon en début de saison. Cette saison en 22 matches, il a inscrit 1 but et sept assists.



Le coach Alexandre Gagnon est satisfait de cette prolongation et place ses attentes en Jerry : « Jerry va faire sa troisième saison chez les Scorpions, nous sommes contents de pouvoir amener une stabilité dans le groupe. C’est un des leaders de l’équipe et un excellent défenseur complet. Il est très motivé car la saison COVID fut décevante d’un point de vue de sportif professionnel ne pouvant jouer devant un public et ne pouvant avoir de rythme de match. Nous nous attendons à une saison digne des tops défenseurs de la ligue de la part de Jerry ! »



Ivan Esipov fêtera ses dix-neuf ans dans un mois et il a déjà complété deux belles saisons au sein du groupe professionnel. Arrivé en 2017, il s’était illustré dès ses 15 ans au sein de l’équipe U20 et ne cesse de progresser depuis. Cette saison, il a récolté 1 passe décisive en 18 rencontres.



Ivan Esipov fêtera ses dix-neuf ans dans un mois et il a déjà complété deux belles saisons au sein du groupe professionnel. Arrivé en 2017, il s'était illustré dès ses 15 ans au sein de l'équipe U20 et ne cesse de progresser depuis. Cette saison, il a récolté 1 passe décisive en 18 rencontres.

Notre entraîneur place de nombreux espoirs en lui pour la saison prochaine : « Ivan est un jeune défenseur toujours en développement. L'an dernier, il a prouvé qu'il pouvait jouer contre n'importe qui dans la ligue et bien défendre... Maintenant nous allons travailler avec lui pour qu'il puisse bien exploiter son talent car il y a encore place à beaucoup de surprises pour les partisans dans le jeu d'Ivan ! Nous souhaitons qu'il puisse exprimer son plein potentiel en confiance, tout en restant un solide bloc défensif ! »

