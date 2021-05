Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2021/2022 : Mulhouse (Les Scorpions) Hockey sur glace - LM : Mulhouse officialise 2 départs Hockey sur glace : Transfert magnus saison 2021/2022 - Les Scorpions de Mulhouse Source : Communiqué de Mulhouse La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 02/05/2021 à 08:05 Tweeter

Comminiqué de Mulhouse



Après quatre années de fiers services avec des Scorpions de Mulhouse, Andrei Esipov n’est pas conservé pour la prochaine saison. Andrei était arrivé à Mulhouse à l’été 2017, au moment de la montée du club en Synerglace Ligue Magnus. Celui qui était cette saison le doyen du championnat, du haut de ses 40 ans, aura été un des piliers de notre équipe et un véritable modèle pour tous les jeunes joueurs évoluant dans nos rangs. En 140 matches, il aura inscrit 3 buts et délivré 14 assistances. Ce qui fait de lui un des dix joueurs à avoir le plus porté le maillot mulhousien. Pour tout ce que tu nous as apporté Andrei, nous te disons chaleureusement merci !



Andrei vous a laissé ce message en guise d’au revoir : « Mon contrat avec les Scorpions est terminé. Je voudrais dire merci à tous les supporters de notre équipe. Avec vous on est vite passé des débutants en Ligue Magnus à l’équipe demi-finaliste. Encore un grand merci à vous ! Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui ont travaillé, qui travaillent et qui vont travailler chez les Scorpions. A bientôt ! »



C’est non sans un pincement au cœur que nous vous annonçons également que Bryan Ten Braak ne sera pas de retour avec les Scorpions à la rentrée. Le staff a pris la difficile décision de ne pas renouveler son contrat.



Bryan avait rejoint Mulhouse en 2015, arrivé en provenance de Nantes alors que nous étions encore en Division 1. Artisan de la remontée en Ligue Magnus puis de l’installation du club dans l’élite, il aura donc complété six saisons sous le maillot des Scorpions. Toutes compétitions confondues, Bryan aura représenté les Scorpions à 198 reprises, marquant 41 buts et récoltant 38 mentions d’aide. Ceci fait de lui un des cinq joueurs à avoir le plus porté nos couleurs.



