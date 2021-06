Transferts 2021/2022 : Nice (Les Aigles) Hockey sur glace - LM : Nice signe un attaquant finlandais Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Nice Source : Communiqu de Nice La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 07/06/2021 10:00 Tweeter

Communiqué de Nice



" Mikael Kuronen ! L’attaquant finlandais de 29 ans évoluait en Pologne au GKS Katowice. Il rejoint l’es Aigles pour la saison prochaine. La nouvelle recrue de ce mercato estival est! L’attaquant finlandais de 29 ans évoluait en Pologne au GKS Katowice. Il rejoint l’es Aigles pour la saison prochaine.



Départ : Antonin Dusek ne fera plus partie des Aigles la saison prochaine ne fera plus partie des Aigles la saison prochaine

