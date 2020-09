Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Transferts 2020/2021 : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - LM : Nouveau renfort offensif à Amiens Hockey sur glace : Transfert magnus - Amiens Source : Communiqué des Gothiques d'Amiens La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 26/09/2020 à 06:38 Tweeter Communiqué des Gothiques



Après avoir enregistré les départs de V.Mathieu et d'E.Pearce, les Gothiques sont heureux d'accueillir



Champion de France 2019 avec les Bruleurs de Loups de Grenoble, il avait été un grand artisan de ce titre en totalisant 61 points en 44 rencontres de saison régulière et 21 points en 15 matchs de play-off. International tricolore depuis les catégories U18 c'est l'un des tout meilleurs joueurs français qui revient à Amiens.

Formé chez les Gothiques jusqu'en U18/U22, où il avait réalisé une dernière saison titanesque avec 60 points en 17 matchs, il avait ensuite traversé l'atlantique pour évoluer en ligue Junior Américaine.

C'est un excellent renfort pour Anthony Mortas et Elie Marcos, qui vont bénéficier d'un top joueur en Ligue Magnus. Sa dernière saison, partagée entre la Slovaquie et l'Allemagne a de nouveau été excellente. 1 points par match en Allemagne (DEL2), et 18 points en 25 match d'Extraliga Slovaque (championnat bien plus relevé que la Magnus).

Comme son frère c'est un pur compétiteur qui donne tout sur la glace à chaque instant et un travailleur acharné qui n'abandonne jamais. Mais c'est surtout un joueur extrêmement talentueux qui sait tout faire ! Récupérer le palet, passer, dribbler, marquer ...



