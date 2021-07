Transferts 2021/2022 : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - LM : On poursuit à Amiens Hockey sur glace :transfert magnus saison 2021/2022 - Amiens Source : Facebook du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 10/07/2021 à 19:34 Tweeter

Communiqué d'Amiens



Joueur exemplaire dans l'attitude et dans l'esprit, “Lucho” sera un élément important du groupe amiénois ! À 27 ans, Lucas SAVOYE continue avec Amiens pour la 5ème saison consécutive ! Notre back-up sera toujours prêt pour garder les filets. Il a parfaitement su jouer son rôle la saison passée en prenant part à 10 matchs pour palier à l’absence d’HCB. Il a su rassurer staff et supporters lorsqu’il gardait nos cages. Avec un calendrier qui s'annonce chargé : la Coupe de France à défendre, la Synerglace Ligue Magnus et la Continental Cup, il aura sans aucun doute du temps de jeu la saison prochaine.Joueur exemplaire dans l'attitude et dans l'esprit, “Lucho” sera un élément important du groupe amiénois !



