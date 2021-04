Transferts 2021/2022 : Gap (Les Rapaces) Hockey sur glace - LM : Première arrivée à Gap Hockey sur glace : transfert magnus - Gap Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2021 à 20:34 Tweeter



Communiqué du club





Après 5 ans passés chez Les Brûleurs de Loups, Sébastien arrive chez Les Rapaces avec un double rôle. Il assistera Eric Blais dans le rôle d’assistant Coach. L’expérience acquise durant ses 18 années en Ligue Magnus sera un atout non négligeable pour l’équipe et notamment le développement de nos jeunes joueurs !

« Speedy apportera ses qualités techniques, sa vitesse, son expérience sur la glace mais également son savoir faire aux côtés d’Eric Blais en tant qu’assistant coach. Son état d’esprit s’inscrira pleinement dans l’ambiance actuelle du vestiaire que nous souhaitons conserver et développer » Sébastien Oprandi, Manager des Rapaces de Gap.

