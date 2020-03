Ligue Magnus Hockey sur glace - LM : programmes demain soir ! Programme de la soirée des play offs du Championnat français Elite "Ligue Magnus" de hockey sur glace. Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 09/03/2020 à 19:27 Tweeter

Mardi 10 mars 2019

6ème journée des 1/4 de Finale

Toute notre equipe s'était mobilisée pour ce match à Cergy...

Cependant , nous n'avons reçu qu'une fin de non recevoir de la part des autoritées compétentes pour pouvoir vous offrir une couverture complète de cette rencontre.

A cette heure, nous poursuivons nos demarches et nous en vous tiendrons informé !!!

1/4 de finale 20h00

à l'Aren'Ice de Cergy-Pontoise

à huis-clos Mulhouse Amiens 0 - 0

AVANT CETTE JOURNEE



Angers a gagné la serie 4 à 0 face à Bordeaux

Grenoble a gagné la série 4 à 0 face à Chamonix

Rouen a gagné la série 4 à 0 face à Gap

Amiens mène 3 à 2 dans la série face à Mulhouse NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs, cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match

1/2 FINALE 1/2 finale 20:00 Rouen Angers 0 - 0

