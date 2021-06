Transferts 2021/2022 : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - LM : Prolongation à Bordeaux Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Bordeaux Source : Le site internet du club La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 14/06/2021 à 19:28 Tweeter



Communiqué du club



Tout droit venir de l’Hormadi d’Anglet à l’été 2020,

Pour sa première saison en rouge et noir, il a été très propre défensivement (seulement 2 minutes de pénalité) et solide, ajoutant même 1 but et 3 assistances pour 4 points en 21 matchs (dans les clous de ses 2 dernières saisons en terre Basques avec 8 et 9 points en une quarantaine de matchs). À l’instar d’un Julien Guillaume, Robin a lui aussi un rôle crucial pour museler les meilleurs attaquants adverses et notamment en infériorité numérique !

De retour à Mériadeck l’an prochain, il tachera de faire au moins aussi bien pour une 2e saison, celle de la confirmation ! Tout droit venir de l’Hormadi d’Anglet à l’été 2020, Robin LAMBOLEY a été fidèle à son style de jeu cette année avec les Boxers.Pour sa première saison en rouge et noir, il a été très propre défensivement (seulement 2 minutes de pénalité) et solide, ajoutant même 1 but et 3 assistances pour 4 points en 21 matchs (dans les clous de ses 2 dernières saisons en terre Basques avec 8 et 9 points en une quarantaine de matchs). À l’instar d’un Julien Guillaume, Robin a lui aussi un rôle crucial pour museler les meilleurs attaquants adverses et notamment en infériorité numérique !De retour à Mériadeck l’an prochain, il tachera de faire au moins aussi bien pour une 2e saison, celle de la confirmation !

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo