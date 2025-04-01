

MATCH 3 - Mardi 31 Mars 2026



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MATCH 4 - Mercredi 01 Avril 2026



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SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Rouen 0 1 3 0 3 0 0 0 Grenoble 2 3 4 0 2 0 0 0 Bordeaux 2 4 5 1** 4 0 0 0 Angers 2 1 1 1 3 0 0 0 Bordeaux gagne la série 4 à 0 Grenoble et Angers 2 à 2 dans la série

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