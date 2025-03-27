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Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - RÃ©sultats 1/2 Play-offs - 27 & 28 Mars 2026
RÃ©sultats des Play-offs - Match1 et Match2 des 1/2 finale du championnat Elite franÃ§ais de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 28/03/2026 à 23:00
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MATCH 1- Vendredi 27 mars 2026
Play-Off - 1/2 finale
Vendredi 27/03/2025 - 20h00
Rouen
Bordeaux
1 - 4
(0-1 1-2 0-1)
Play-Off - 1/2 finale
Vendredi 27/03/2025 - 20h30
Grenoble
Angers
3 - 1
(0-1 2-0 1-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
MATCH 2 - Samedi 28 mars 2026
Play-Off - 1/2 finale
Samedi 28/03/2025 - 20h00
Rouen
Bordeaux
3 - 5
(0-3 3-1 0-1)
Play-Off - 1/2 finale
Samedi 28/03/2025 - 20h15
Grenoble
Angers
4 - 1
(0-0 2-1 2-0)
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Rouen
0
1
3
0
0
0
0
0
Grenoble
2
3
4
0
0
0
0
0
Bordeaux
2
4
5
0
0
0
0
0
Angers
0
1
1
0
0
0
0
0
Bordeaux mène 2 à 0 dans la série
Grenoble mène 2 à 0 dans la série
* Prolongation - ** TaB
CALENDRIER
Vendredi 27 mars
Samedi 28 mars
Mardi 31 mars
Mercredi 01 avril
Samedi 04 avril
Lundi 06 avril
Mercredi 08 avril
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