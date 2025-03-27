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Ligue Magnus
Hockey sur glace - LM - RÃ©sultats 1/2 Play-offs - 27 & 28 Mars 2026
 
RÃ©sultats des Play-offs - Match1 et Match2 des 1/2 finale du championnat Elite franÃ§ais de Hockey sur glace (Ligue Magnus - Saison 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2026 à 23:00



 

MATCH 1- Vendredi 27 mars 2026
 
 
Play-Off - 1/2 finale  Vendredi 27/03/2025 - 20h00 Rouen Bordeaux 1 - 4 (0-1 1-2 0-1)
Play-Off - 1/2 finale  Vendredi 27/03/2025 - 20h30 Grenoble Angers 3 - 1 (0-1 2-0 1-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

 

MATCH 2 - Samedi 28 mars 2026
 
 
 
Play-Off - 1/2 finale  Samedi 28/03/2025 - 20h00 Rouen Bordeaux 3 - 5 (0-3 3-1 0-1)
Play-Off - 1/2 finale  Samedi 28/03/2025 - 20h15 Grenoble Angers 4 - 1 (0-0 2-1 2-0)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
  Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7     Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
Rouen 0 1 3 0 0 0 0 0 Grenoble 2 3 4 0 0 0 0 0
Bordeaux 2 4 5 0 0 0 0 0 Angers 0 1 1 0 0 0 0 0
Bordeaux mène 2 à 0 dans la série Grenoble mène 2 à 0 dans la série

* Prolongation - ** TaB
 
​CALENDRIER
  • Vendredi 27 mars
  • Samedi 28 mars
  • Mardi 31 mars
  • Mercredi 01 avril
  • Samedi 04 avril
  • Lundi 06 avril
  • Mercredi 08 avril
 

  
            
 
      
 
 

Photo hockey LM - RÃ©sultats 1/2 Play-offs - 27 & 28 Mars 2026 - Ligue Magnus


 
 
 
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