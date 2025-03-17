

MATCH 3- Mardi 17 mars 2026



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MATCH 4 - Mercredi 18 mars 2026



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SUIVI DES SERIES

Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Evol M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Rouen 2 5 1 4 2 0 0 0 Grenoble 3 3 3* 3 6 0 0 0 Amiens 2 0 2** 0 4 0 0 0 Briançon 1 0 2 6 0 0 0 0 Rouen et Amiens 2 à 2 dans la série Grenoble mène 3 à 1 dans la série Angers 3 3 2 3 2 0 0 0 Bordeaux 3 3** 3 4* 1 0 0 0 Nice 1 2 0 0 3* 0 0 0 Marseille 1 2 0 3 2 0 0 0 Angers mène 3 à 1 dans la série Bordeaux mène 3 à 1 dans la série

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